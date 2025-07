Alluvione di settembre 2024 in arrivo 1,6 milioni per gli interventi eseguiti ' in somma urgenza'

Oltre 1,6 milioni di euro in arrivo per i 39 interventi sul territorio comunale eseguiti a Brisighella per fronteggiare l'emergenza dell'alluvione di settembre 2024. Si tratta di attivitĂ svolte da aziende private, attivate dal Comune con la procedura della "somma urgenza", per dare assistenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: alluvione - settembre - arrivo - milioni

Premiati Giacomo e Nicola, eroi della tragica alluvione di settembre: “Hanno salvato famiglie e bambini” - Firenze, 14 maggio 2025 – Con il loro coraggio hanno salvato famiglie e bambini nella tragica alluvione della notte tra il 23 e il 24 settembre 2024, in località Gabella a Montecatini Val di Cecina.

Alluvione dello scorso settembre: 1,37 milioni di euro per 54 interventi a Bergamo - I FONDI. Ammontano a 2,8 milioni di euro i fondi stanziati dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per finanziare 68 interventi urgenti nelle province di Bergamo, Brescia e Lecco, colpite da violenti eventi meteo tra l’8 e il 12 settembre 2024.

Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre - MARRADI – Sulla linea ferroviaria Faentina interrotta, tra Ronta e Crespino del Lamone sul carrello delle Ferrovie e poi fino a Marradi.

Ricostruzione post #alluvione Interventi urgenti per maltempo settembre-ottobre 2024, @mdepascale invia proposta 2^ stralcio del Piano al Dipartimento nazionale della Protezione civile per via libera: quasi 500 cantieri per circa 119 milioni La #notizia https Vai su X

Apre oggi in modalitĂ online il bando da 1,5 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese dei Comuni liguri colpiti dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024 La misura integra e rafforza gli strumenti statali di ristoro permettendo alle at Vai su Facebook

Alluvione di settembre 2024, in arrivo 1,6 milioni per gli interventi eseguiti 'in somma urgenza'; Alluvione 2024. In arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese. Emanati i decreti di liquidazione per chi ha subito danni; Lavori post-alluvione. Oltre 5 milioni in arrivo.

Alluvione settembre 2024.Brisighella, in arrivo 1,6 milioni di euro per i 39 interventi eseguiti in “somma urgenza” - Si tratta di attività svolte da aziende private, attivate dal Comune, per dare assistenza immediata alla popolazione ... Da ravennanotizie.it

Alluvione di settembre nelle Marche, in arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese - Il totale delle somme che sono state stanziate ammonta a 6 milioni e 48. msn.com scrive