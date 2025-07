All’ex Macello L’hub dei servizi prende forma

L’ex Macello è stato per decenni il cuore pulsante della vita agricola locale. Oggi si candida a diventare un polo strategico di servizi pubblici e di interesse generale. Qui, tra edifici lineari e strutture in ferro e ghisa, anticamente si radunavano allevatori da tutta la Lombardia. Ogni 24 giugno, la Sagra del Bestiame di San Giovanni trasformava l’area in un crocevia di commerci, voci e tradizioni. Ma dagli anni Settanta, il declino. L’attività si è spenta, e nel 1984 le porte si sono chiuse per sempre, lasciando l’area in un silenzio rotto solo da atti vandalici e furti di rame. Oggi, questo spazio di 44mila metri quadrati, incastonato tra le vie Mentana, Procaccini e Buonarroti, è pronto a rinascere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

