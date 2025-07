All’Ex Convitto Monachelle NAPOLI IN MUSICA

Domenica 27 luglio, nella suggestiva cornice dell’Ex Convitto delle Monachelle di Arco Felice, andrĂ in scena lo spettacolo “COMBINAZIONI – Napoli in musica”, un raffinato intreccio di parole, suoni e storia, ideato e diretto da Enzo Zanfardino. Protagonisti della serata saranno la straordinaria voce del soprano Erin Wakeman, il talento chitarristico di Gennaro di Meo . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: convitto - monachelle - napoli - musica

Convitto ex Monachelle: una risorsa da valorizzare - Mercoledì 21 maggio maggio 2025, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, presso l’Istituto “Pareto” di Arco Felice, si terrà un importante convegno organizzato dal Comitato ex Monachelle sulla riqualificazione  del complesso immobiliare ex IPAB “Asilo Vittorio Emanuele III”.

Convitto ex Monachelle: una risorsa da valorizzare - Mercoledì 21 maggio maggio 2025, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, presso l’Istituto “Pareto” di Arco Felice, si terrà un importante convegno organizzato dal Comitato ex Monachelle sulla riqualificazione  del complesso immobiliare ex IPAB “Asilo Vittorio Emanuele III”.

Convitto ex Monachelle: una risorsa da valorizzare - Mercoledì 21 maggio maggio 2025, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, presso l’Istituto “Pareto” di Arco Felice, si terrà un importante convegno organizzato dal Comitato ex Monachelle sulla riqualificazione  del complesso immobiliare ex IPAB “Asilo Vittorio Emanuele III”.

Pozzuoli, la battaglia per scongiurare lo sgombero dell’ex Convitto delle Monachelle; Notte di San Lorenzo 2019 a Napoli, dove vedere le stelle cadenti; Bagnoli, spunta il murale dedicato al mare e all'Italsider.

A Napoli 'Musica al Castello', concerti d'autore ma anche teatro - Jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d'autore: ecco i principali ingredienti di "Musica al Castello", in programma dal 25 luglio al 3 agosto nel cortile monumentale di Castel Nuovo. Da ansa.it

Giugno di musica a Napoli, tutti gli appuntamenti - RaiNews - Giugno di musica a Napoli, tutti gli appuntamenti Soggiornare in città dopo aver partecipato a un concerto non è un'impresa facile. rainews.it scrive