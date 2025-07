Allerta West Nile e Usutu le raccomandazioni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha emesso una circolare urgente per rafforzare le misure di prevenzione e sorveglianza contro i virus West Nile (WNV) e Usutu (USUV), patogeni ormai stabilmente presenti sul territorio nazionale, per la stagione vettoriale 2025, in considerazione dei primi casi umani e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it