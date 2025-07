Allerta per un caso di Chikungunya a San Marino

Un caso confermato di infezione da Chikungunya è stato identificato nel comune di Bentivoglio. La persona risultata positiva è residente nella frazione di San Marino. Lo comunica l'Azienda Usl di Bologna. Il Dipartimento di sanità pubblica dell'Usl ha immediatamente attivato le azioni previste dal piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, con l'obiettivo di contenere la diffusione del virus sul territorio. Parallelamente, è in corso la valutazione di un secondo caso sospetto nella stessa area, relativo a una persona rientrata di recente da un viaggio. Sono già stati eseguiti i prelievi per le opportune analisi virologiche nell'ospedale di Bentivoglio.

