della seduta odierna. La preparazione dell’ Inter prosegue a ritmi intensi sotto la guida di Cristian Chivu, in vista della nuova stagione. Nonostante il gruppo non sia ancora al completo, la squadra ha svolto oggi la terza seduta d’allenamento presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. L’obiettivo è arrivare pronti per l’inizio del campionato, con il raduno ufficiale fissato per sabato 26 luglio. Lavoro intenso in vista delle amichevoli. I calciatori che sono giĂ rientrati al centro sportivo stanno lavorando sotto la supervisione dello staff tecnico per affinare la forma fisica, con la consapevolezza che la stagione si avvicina rapidamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allenamento Inter, terzo giorno di ritiro agli ordini di Chivu: le immagini da Appiano Gentile – FOTO e REPORT