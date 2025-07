Allegri sicuro | Milan contro il Liverpool testa assai importante Sono convinto che…

Allegri: «Contro il Liverpool test fondamentale. Il Milan cresce ogni giorno». Le parole Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Hong Kong per presentare l’amichevole di domani contro il Liverpool. Il tecnico rossonero ha toccato vari temi legati alla preparazione estiva, al mercato e alla crescita del gruppo. «Affronteremo una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allegri sicuro: «Milan, contro il Liverpool testa assai importante. Sono convinto che…»

In questa notizia si parla di: allegri - milan - liverpool - sicuro

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta - Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la societĂ rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa.

Ecco le parole di #Allegri in conferenza stampa alla vigilia di #Liverpool #Milan... https://oggisportnotizie.it/2025/07/liverpool-milan-ecco-la-conferenza-stampa-di-allegri/… Vai su X

? Calciomercato Milan: Estupiñán domani vola a Hong Kong! Raggiungerà i nuovi compagni per la tournée asiatica Allegri lo aspetta: potrà essere già in campo contro il Liverpool! #Milan #Estupinan #Calciomercato #ForzaMilan #TourAsia Vai su Facebook

Milan, Allegri: Col Liverpool mi aspetto passi avanti. Mercato? Stiamo lavorando bene; LIVE, Allegri e Fofana in conferenza: “Il Liverpool sarà un test importante”; Con la Juve ho bei ricordi qui: Allegri presenta Milan-Liverpool a Hong Kong.

Allegri sicuro: «Milan, contro il Liverpool testa assai importante. Sono convinto che…» - Le parole Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Hong Kong per presentare l ... Come scrive calcionews24.com

Milan, Allegri: "Col Liverpool mi aspetto passi avanti. Mercato? Stiamo lavorando bene" - Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Liverpool, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha detto: "Sono la squadra campione d'Inghilterra, sarà un test importante e ... Riporta sport.sky.it