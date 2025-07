Allegri come sarà il secondo atto al Milan? Lo raccontiamo su Sportweek

Nel prossimo numero del settimanale la nuova vita in cucina dell'ex romanista Scarnecchia e le storie di Curtis e Conca.

Allegri e Chiellini insieme a Livorno, sarà contento Giuntoli - Alla Juventus le gerarchie sono cambiate. Giuntoli è sempre più defilato. L’ultima volta che ha parlato, prima della partita contro il Parma, la Juventus ha perso.

Allegri sarà il nuovo allenatore della Roma? Arriva l’aggiornamento che cambia tutte le carte in tavola per l’ex Juve! Cosa sta succedendo - di Redazione JuventusNews24 Allegri, ex allenatore della Juve, potrebbe allontanarsi dalla panchina della Roma in vista della prossima stagione: come stanno le cose.

Allegri non sarà il prossimo allenatore della Roma (Di Marzio) - Nella prossima stagione la Roma cambierà allenatore e sta cercando il successore di Claudio Ranieri, che a quanto pare non sarà Massimiliano Allegri.

Anche San Siro al centro dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano ? Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera, per i pm ci sarebbe stato in atto "un patto corruttivo" per mettere le mani sul futuro dello Stadio Meazza e del quartiere San Siro, interrotto d

