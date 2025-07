Allarme a Roma auto della polizia date alle fiamme Tutto ripreso | Caccia all’uomo

Due auto della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria sono state date alle fiamme nella serata del 24 luglio nella Capitale. Il primo rogo è scoppiato intorno alle 22 davanti al ministero della Giustizia, in via Arenula, dove è stata incendiata un’auto della Penitenziaria. Quaranta minuti dopo, un secondo incendio ha coinvolto una volante davanti al Commissariato Viminale, nel centro storico romano. Fra i due episodi, lo stesso individuo – immortalato dalle telecamere – avrebbe appiccato il fuoco a sterpaglie e rifiuti sulla rampa di accesso per disabili di via Bachelet, nei pressi del Consiglio Superiore della Magistratura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allarme a Roma, auto della polizia date alle fiamme. Tutto ripreso: “Caccia all’uomo”

In questa notizia si parla di: auto - polizia - date - fiamme

Stagno, pretende di riavere la sua auto sequestrata e aggredisce il dipendente di un'officina: fermato dalla polizia - Si sarebbe presentato all’officina 3R in via Umbria a Stagno pretendendo di riavere la sua auto, che si trovava sotto sequestro, non sapendo però che la vettura in realtà fosse in zona Picchianti.

Attaccano adesivi su un’auto della polizia: due giovani denunciati in centro a Napoli - Un uomo di 22 anni e una donna di 24 sono stati denunciati dalla Polizia di Stato perchĂ© sorpresi ad attaccare adesivi sull'auto di servizio; la donna, inoltre, ha anche inveito contro gli agenti.

Attaccano adesivi sull'auto della polizia: due giovani finiscono nei guai - Nella notte tra mercoledì e giovedì, la polizia ha denunciato un 22enne napoletano ed una 24enne triestina per deturpamento di bene pubblico; quest’ultima è stata anche denunciata per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Manfredonia, notte di paura: 4 auto distrutte dalle fiamme, il video Notte di paura a Manfredonia, dove in via Giuseppe Di Vittorio, non distante dal locale commissariato di Polizia, quattro auto sono andate a fuoco per cause da accertare. Sul posto i Vigili del Vai su Facebook

Esplosione via dei Gordiani, donna bloccata in auto: salvata dalla polizia locale prima delle fiamme https://ift.tt/pnqaeot Vai su X

Allarme a Roma, nella notte date alle fiamme due auto della polizia: caccia al piromane - Video esclusivo; Allarme a Roma, date alle fiamme due auto della polizia e incendiata rampa vicino Csm: è caccia al piromane esclusivo; Ancora piromani in città , auto in fiamme in via Trieste.

Piromane dà alle fiamme due auto della polizia nella notte: caccia all'uomo ripreso nel video - (Adnkronos) Allarme a Roma dove, nella serata di giovedì 24 luglio, due macchine della Polizia di Stato sono state date alle fiamme. Lo riporta leggo.it

Allarme a Roma, nella notte date alle fiamme due auto della polizia: caccia al piromane - Video esclusivo - Una macchina della Polizia di Stato è stata data alle fiamme alle 22. Da msn.com