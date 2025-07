All of us are dead 2 | rivelato il destino di cheong-san

La seconda stagione di All of Us Are Dead sta generando grande attesa tra gli appassionati del genere horror e drama coreano. Dopo tre anni dall’ultima puntata, Netflix ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese, svelando dettagli importanti sul cast e sulla trama. Questo aggiornamento conferma che il celebre zombie-k-drama continuerà a sorprendere, con una narrazione che si svilupperà in un arco temporale successivo agli eventi della prima stagione. importanti novità sulla seconda stagione di all of us are dead. il cast e le conferme principali. Tra le notizie più rilevanti vi è la riconferma di tutti i quattro protagonisti principali, che torneranno a interpretare i loro personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

