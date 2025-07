Alisha Lehmann | tuffi spericolati e relax sotto il sole dopo Euro 2025

Dopo l’eliminazione da Euro 2025, Alisha Lehmann si rilassa in bikini rosa tra tuffi e sole su uno yacht di lusso: le immagini fanno il giro del web. Una pausa era necessaria, oltre che legittima. Sia per smaltire la delusione derivante dall’eliminazione della sua Nazionale, arrivata ai quarti di finale di Euro 2025, che per staccare un po’ la spina e ritemprare sia il corpo che la mente. Ha fatto benissimo, dunque, la bella Alisha Lehmann, a ritagliarsi un po’ di spazio per sĂ©. (Instagram) – Ilveggente.it L’ex stella dell’Aston Villa, attaccante della Svizzera, ha scelto le acque della Spagna come sfondo per il suo break dal calcio e dai riflettori. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

