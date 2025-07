Alien vs captain america | il crossover di marvel che non puoi perdere

l’invasione degli xenomorfi nel mondo marvel: dettagli sulla nuova miniserie. Una delle collaborazioni più attese nel panorama dei fumetti sta per prendere forma con l’arrivo di una miniserie che unisce i personaggi dell’universo marvel a una delle creature più iconiche del cinema horror: gli Xenomorfi. La serie, ambientata durante la seconda guerra mondiale, promette di portare un’interpretazione inedita e cruenta dello scontro tra eroi e alieni, con un focus particolare su come queste creature vengano usate come armi dai nazisti. Di seguito, si analizzano i punti salienti di questa produzione e le personalità coinvolte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Alien vs captain america: il crossover di marvel che non puoi perdere

