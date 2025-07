Alien | Pianeta Terra la serie sconvolgerà il canone del franchise e i fan non saranno contenti

Alien: Pianeta Terra sta per portare il franchise di Alien sugli schermi TV e in streaming, ma sembra anche che la serie stia per apportare grandi cambiamenti al canone. Ci sono state voci secondo cui Alien: Pianeta Terra potrebbe adottare un approccio controverso alla tradizione del franchise fin dal suo primo annuncio; in effetti, molti fan si sono stizziti quando il regista originale del film Alien, Ridley Scott, ha dichiarato apertamente che la serie TV “ non sarebbe mai stata bella come il primo “. Il creatore di Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley, ha fatto sua l’idea di prendere IP popolari e dar loro una svolta unica come con Fargo o Legion, quindi creare una storia di fantascienzahorror di Alien non è mai sembrato davvero nei piani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

