Alice Lost Inside You scopri lo show che sta incantando la Riviera | come ottenere gli sconti su ShopToday

Fino al 5 ottobre vivi un’incredibile avventura con This is Wonderland – Alice Lost Inside You. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si svela agli occhi degli ospiti solo alla fine del percorso. Qui scopriranno di essere chiamati a cambiare il mondo, osservandolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Un percorso fiabesco da 30 mila metri quadrati, lo show di “Alice lost inside you” sbarca a Miramare - Un intero luna park dedicato ad “Alice nel paese delle meraviglie”. Destinato a catturare l’attenzione di riminesi e tanti turisti.

Il Parco delle fiabe pronto al debutto, c'è la data di apertura: a Miramare lo show di "Alice-Lost Inside You" - Dopo l'annuncio con i primi rumors sulla novità dell'estate 2025, ora arrivano tutti i dettagli direttamente dall'organizzazione.

Fine settimana d'incanto con "Alice - Lost Inside You", The Blessed Madonna ma anche Vele al Terzo - Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà , infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere.

