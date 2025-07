Alice Cooper band | Ozzy Osbourne? Il metal è la sua eredità mancherà a tutti

(Adnkronos) – La recente scomparsa di Ozzy Osbourne, il frontman dei Black Sabbath morto il 22 luglio scorso a 76 anni, ha lasciato un enorme vuoto nella comunitĂ rock e metal. Alice Cooper e la sua band, negli anni ’70 hanno condiviso piĂą volte il palco con Ozzy e i Sabbath. Ma anche visioni e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alice Cooper band: “Ozzy Osbourne? Il metal è la sua ereditĂ , mancherĂ a tutti”

In questa notizia si parla di: alice - cooper - ozzy - osbourne

Lo shock-rock di Alice Cooper incanta i fan e non solo i serpenti | VIDEO - Il cielo grigio, i tuoni, il temporale e la pioggia di ieri sera hanno preparato l'atmosfera perfetta per il concerto di Alice Cooper, che ieri sera al Sequoie Music Park ha portato la sua unica data estiva in Italia: una scenografia da casa degli orrori, pelle e borchie (l'abbassamento di.

Gli omaggi a Ozzy Osbourne delle star del rock, da Alice Cooper a Billy Idol - Proseguono gli omaggi a Ozzy Osbourne da parte delle stelle della musica e del cinema. “Il mondo intero è in lutto per Ozzy – ha dichiarato Alice Cooper a Hollywood Reporter – Nel corso della sua lunga carriera, si è guadagnato un immenso rispetto tra i suoi colleghi e i fan di tutto il mondo, come showman e icona culturale senza pari.

Gli omaggi a Ozzy Osbourne delle star del rock, da Alice Cooper a Billy Idol https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/gli-omaggi-a-ozzy-osbourne-delle-star-del-rock-da-alice-cooper-a-billy-idol/ar-AA1J8WtK?ocid=spr_ent&businessvertical=Entertainment… Vai su X

Dai Metallica agli Iron Maiden, passando per i Led Zeppelin, Alice Cooper, Elton John e Dave Mustaine, sono tantissimi i musicisti che hanno voluto ricordare Ozzy Osbourne con aneddoti personali e commossi messaggi di condoglianze. Li abbiamo raccolti i Vai su Facebook

Ozzy Osbourne, il ricordo dell'Alice Cooper band: Il metal è la sua eredità ; Gli omaggi a Ozzy Osbourne delle star del rock, da Alice Cooper a Billy Idol; Gli omaggi a Ozzy Osbourne delle star del rock, da Alice Cooper a Billy Idol.

Gli omaggi a Ozzy Osbourne delle star del rock, da Alice Cooper a Billy Idol - Proseguono gli omaggi a Ozzy Osbourne, morto ieri all'età di 76 anni, da parte delle stelle della musica e del cinema. Riporta msn.com

Le stelle della musica celebrano Ozzy Osbourne: Lady Gaga, Coldplay, Alice Cooper, un’ondata di tributi live - Dai concerti rock ai palchi pop, tutte le più importanti superstar mondiali rendono omaggio a Ozzy Osbourne con esibizioni speciali, dediche e parole commosse. Scrive msn.com