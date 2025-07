Aleksandar Stankovic si presenta al Club Brugge | Non ci ho impiegato tanto a scegliere questo club ecco cosa mi ha convinto

. Le prime parole. Aleksandar Stankovic ha ufficialmente completato il suo trasferimento al Club Brugge, firmando un contratto che lo lega al club belga fino al 2027. L’ Inter ha ceduto il centrocampista serbo, figlio dell’ex giocatore Dejan Stankovic, per una cifra di 10 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola di riacquisto che consente ai nerazzurri di riportarlo a Milano per 23 milioni nel 2026 o 25 milioni nel 2027. Nel suo primo intervento da nuovo giocatore del Bruges, Stankovic ha dichiarato di essere entusiasta della scelta, sottolineando la sua passione per il gioco e l’impegno nel conquistare sempre i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic si presenta al Club Brugge: «Non ci ho impiegato tanto a scegliere questo club, ecco cosa mi ha convinto»

