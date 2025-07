Alcuni top chef italiani interrompono le loro ricette per protesta | Le mie polpettine al ragù napoletano si fermano a metà preparazione proprio come si sono fermati gli aiuti umanitari

Francesco Apreda, Barbara Agosti, Alessandra e Roberto Casamenti, Cristina Bowerman, Luciano Monosilio, Roy Caceres e Cesare Battisti: se le ricette social dei top chef italiani si interrompono sul più bello c'è un motivo, ed è un motivo nobile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alcuni top chef italiani interrompono le loro ricette per protesta: «Le mie polpettine al ragù napoletano si fermano a metà preparazione, proprio come si sono fermati gli aiuti umanitari»

Padelle che smettono di sfrigolare. Ricette che si interrompono sul più bello. Un silenzio improvviso, che dice più di mille parole. Cosa sta succedendo UNHCR lancia oggi l'iniziativa con alcuni noti chef italiani per accendere i rifl

