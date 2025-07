Più controlli anche per prevenire il fenomeno della malamovida, ovvero il divertimento serale dei ragazzi che sfocia in atteggiamenti non corretti e, talvolta, in reati. La polizia locale di Seregno ha intensificato la sua presenza dedicando maggiore attenzione all’attività degli esercizi pubblici, con particolare riferimento alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori. In particolare sono state accertate due distinte situazioni di irregolarità . Il primo episodio ha riguardato un esercizio pubblico situato all’interno della zona a traffico limitato, dove è stata riscontrata la vendita di due drink superalcolici a un minore di 17 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alcol ai minori. Sanzionati locali del centro