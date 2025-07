Albino altro scontro auto-moto in via Provinciale | grave 32enne È il secondo in pochi giorni

Albino. Grave incidente nel pomeriggio venerdì 25 luglio, lungo via Provinciale, all’altezza dell’Isola dei Golosi, dove intorno alle 18,15 si sono scontrate un’auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria stava lasciando il parcheggio per immettersi sulla strada in direzione Albino, quando il ciclomotore è sopraggiunto nel senso di marcia opposto, verso Gazzaniga. Lo scontro è stato violento: a farne le spese un uomo di 32 anni originario della Val Gandino, sbalzato dalla sella della sua moto per circa 20 metri, per poi finire la sua corsa con una rovinosa caduta a terra. È stato soccorso in codice rosso (quindi massima gravità ) a causa delle numerose ferite rimediate, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Albino, altro scontro auto-moto in via Provinciale: grave 32enne. È il secondo in pochi giorni

In questa notizia si parla di: albino - moto - scontro - auto

