Albino altro schianto in via Provinciale | grave 55enne È il secondo in pochi giorni

Grave incidente venerdì pomeriggio, 25 luglio, ad Albino, lungo via Provinciale, dove intorno alle 18,15 si sono scontrate un’auto e una moto. A farne le spese un uomo di 55 anni, soccorso in codice rosso (quindi massima gravità ). Sul posto, oltre all’ambulanza, anche l’elicottero del 118. Per i rilievi al lavoro la Polizia Locale. Solo due giorni fa, sempre ad Albino e sempre lungo via Provinciale, si era verificato un altro grave incidente tra un furgone e una moto. Anche in questo caso il motocliclista, di 57 anni, era stato soccorso in codice rosso e portato in ospedale con una frattura esposta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

