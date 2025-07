Alan Ritchson diventa Batman in nuove immagini dopo l’aggiornamento del DCU di James Gunn

l’interesse crescente verso il possibile casting di alan ritchson come batman nel dc universe. Il nome di Alan Ritchson sta attirando l’attenzione degli appassionati di fumetti e cinema, grazie a un’ampia diffusione di fan art che lo ritrae come il nuovo Batman nel DC Universe. La sua figura muscolosa e le interpretazioni in ruoli action hanno alimentato le speculazioni su una possibile candidatura per vestire i panni del celebre supereroe. contesto attuale e aggiornamenti sulla produzione. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo alla scelta dell’attore per il ruolo di Batman. La motivazione risiede nel fatto che James Gunn, responsabile della nuova fase del DCU, preferisce attendere la conclusione della stesura delle sceneggiature prima di avviare i processi di casting. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

