Alabama bimbo muore in auto rovente | era stato lasciato solo da un’assistente sociale

Cosa sappiamo sulla morte del piccolo Ke’Torrius Starks Jr.. Ke’Torrius Starks Jr., bambino di 3 anni originario di Bessemer, Alabama, è morto dopo essere stato lasciato per oltre cinque ore in un’auto sotto il sole cocente da un’assistente sociale incaricata dal Dipartimento delle Risorse Umane (DHR). L’episodio, avvenuto il 22 luglio a Birmingham, si è consumato in una giornata con temperature esterne superiori ai 40°C e un indice di calore oltre i 100°F. Il piccolo era in affidamento temporaneo e avrebbe dovuto essere riportato all’asilo nido dopo una visita supervisionata con il padre biologico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alabama, bimbo muore in auto rovente: era stato lasciato solo da un’assistente sociale

Un bambino di 15 mesi è morto in Belgio dopo essere stato lasciato in auto in una calda giornata estiva: il padre si è dimenticato di lasciare il bambino all'asilo mentre si recava al lavoro, un incidente la cui dinamica ha diversi precedenti, anche in Italia

Bambino di 3 anni morto di caldo in auto, era stato lasciato dall'assistente sociale: «Se n'è andata a comprar; Bimbo di 15 mesi dimenticato in auto muore per il caldo in Belgio, il padre l'aveva lasciato per andare al lavoro; Bimbo di 15 mesi dimenticato in auto muore per il caldo in Belgio, il padre l'aveva lasciato per andare al lav.