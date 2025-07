Al via una lunga fase instabile | quando torna l’alta pressione

Un cambio di marcia a tratti drastico che ci accompagnerà per molti giorni nel bel mezzo dell'estate: lo scenario meteorologico sull'Italia sta cambiando nettamente a favore di un tempo più instabile, fresco e temporalesco. La causa è da attribuire all'azione del vortice ciclonico Circe che si sta abbassando di latitudine fino a raggiungere anche il cuore del Mediterraneo. Dal caldo estremo ai temporali. Gli effetti di un clima ormai cambiato sono evidenti: in queste ore il Sud sta sperimentando l'ennesima forte ondata di aria rovente dal Sahara con valori massimi anche di 42-44°C soprattutto in Sicilia mentre al Nord la musica è già cambiata con un tappeto di nubi a coprire la maggior parte delle regioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al via una lunga fase instabile: quando torna l’alta pressione

