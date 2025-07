Al via le asfaltature di Hera per il ripristino delle strade interventi sulle vie Canonica Bruxelles e Parigi

Partiranno lunedì, 28 luglio, i lavori di Hera per l’asfaltatura di parte delle vie Canonica, Eduardo Sancisi e Bruxelles. Si tratta prevalentemente di ripristini dei manti stradali che la multiutility eseguirà a seguito di precedenti opere di potenziamento della rete idrica: nelle vie Buxelles e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

