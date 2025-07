Al via il rilancio del Basso Ferrarese | maxi-progetto da 80 milioni e 400 posti di lavoro

Quattrocento nuovi posti di lavoro: sarĂ solo uno dei benefici conseguenti al maxi-progetto di sviluppo territoriale che coinvolgerĂ tutto il Basso Ferrarese. Si tratta di un accordo nato dalla collaborazione tra la Regione e il Gruppo Friel Green House, azienda attiva nel ferrarese per il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Quando l’arte incontra l'antropologia, a Wunderkammer una mostra sul basso ferrarese e il Delta - Nell’ambito della prima edizione della Summer School internazionale promossa da Unife all’interno del progetto europeo di alleanza interuniversitaria 'Colours', negli spazi di Wunderkammer è in programma l’esposizione 'Maps or Territories.

Al via il rilancio del Basso Ferrarese: maxi-progetto da 80 milioni e 400 posti di lavoro; 'Un giardino delle delizie': il calendario di attivitĂ per il progetto di mobilitĂ sostenibile; Elettrificazione ferroviaria, Calvano (Pd): Servono piĂą trasporti per le biciclette.

Serre idroponiche e glamping, il rilancio del basso Ferrarese - Il potenziamento delle serre idroponiche, già presenti in zona, sfruttando anche geotermia e fotovoltaico, e un progetto di turismo a basso impatto ambientale declinato nel glamping. msn.com scrive