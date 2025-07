Lerici, 25 lug. (askanews) - Opera, concerti sinfonici, recital, cinema, teatro, mostre e un contest per giovani talenti. Un programma per tutti quello della IX edizione del Lerici Music Festival che ha appena preso il via. La rassegna, dal titolo "Musica, Immagine, Movimento", celebra il legame tra musica e cinema, omaggiando le colonne sonore più iconiche del grande schermo. L'inaugurazione della nuova edizione si è tenuta nella splendida cornice della Villa Marigola, con una serata in stile hollywoodiano e la mostra Fratture Armoniche di Arcangelo Sassolino una personale indagine dell'artista sul legame tra immagine, suono e movimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al via il Lerici Music Festival: musica, immagine e movimento