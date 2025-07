Al via i lavori in via Sadat l' assessore Orlando | In tempi brevi verrà ripristinata la piena viabilità

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino della viabilitĂ in via Sadat. Lo rende noto l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando, ricordando che il progetto "consentirĂ in tempi brevi di ripristinare la piena viabilitĂ cittadina eliminando i disagi e le interruzioni al traffico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - viabilitĂ - sadat - assessore

Lavori alla rete idrica di Rottofreno, come cambia la viabilità - Il Comune di Rottofreno informa che dalle 7 di sabato 10 maggio alle 18 di domenica 11 maggio sarà chiusa per lavori alla rete idrica via Roma a Rottofreno in corrispondenza dell’intersezione stradale con via della Repubblica e via Guareschi.

Variante di Cisano, procedono i lavori per collegare Lecco e Bergamo: “Migliorerà la viabilità dell’area” - Bergamo, 2 maggio 2025 – Il cantiere è in movimento, procedono i lavori del primo lotto della Variante di Cisano Bergamasco, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 5 milioni di euro e tassello fondamentale per potenziare il collegamento stradale Lecco-Bergamo.

Rebus in Piazza delle Muse: lunedì partono i lavori e la viabilità divide ancora - ANCONA Smorza i toni il sindaco Silvetti. Dopo il contropiede che nelle scorse settimane l?aveva portato a mettere in discussione il progetto della nuova piazza della Repubblica, ora sceglie la.

Lavori in via Sadat. Dichiarazione assessore Orlando; Ripristino viabilitĂ in via Sadat: a breve i lavori per eliminare i disagi; Via Anwar Sadat, automobilisti sul marciapiedi per superare il blocco del cantiere.