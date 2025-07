al parco tittoni di desio un mago pasticcione al festival dei bambini

L’ illusionismo e la magia per stupire e divertire adulti e bambini, e poi un viaggio tra le canzoni più belle di uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico di ogni età , capace di entrare con i suoi brani nei cuori di diverse generazioni. Due appuntamenti in un’unica giornata, per una domenica all’insegna del relax in compagnia nel fresco di un grande parco. È il programma messo in campo per dopodomani dal Parco Tittoni. Il festival desiano proporrà alle 18.30 un nuovo appuntamento della rassegna Parco Tittoni Family Show, con uno spassoso spettacolo del Mago Tittix nell’area boschetto: prestigiatore, illusionista e trasformista il Mago Tittix spazia tra illusionismo, prestidigitazione e comicità , capace di intrattenere, incantare e far ridere grandi e piccini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

