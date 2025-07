Al bar tra un biscottino e un’Arezzo-Napoli da ricordare

“Ci voleva, per smuovere un po’ ‘sti botoli ringhiosi che sanno solo criticare!”. “Sì, ma via. ‘un conta nulla! Quelli (del Napoli) erano cinque giorni che correvano su e giù per Dimaro!”. “‘Un conta, ‘un conta. ma l’hai visti i pochi d’Arezzo che c’erano? Sembravano avessero vinto la Champions da soli!”. “Oh, ma che preferivi? Prendere cinque o sei pere? Questa vittoria, anche se un dà tre punti, si racconterà ai nipoti!”. “Zitti, zitti! Arrivano Cesare e Patrizio coi dolci di Cles!” (dieci biscottini al latte, incartati in una bustina celofanata col nastrino di Sant’Andrea. e il Bianco ‘un n’ha voluto nemmeno assaggiarli!). 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Al bar, tra un biscottino e un’Arezzo-Napoli da ricordare

