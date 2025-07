Aids via libera dell’Ema alla prima PrEP ogni sei mesi

(Adnkronos) – Via libera dell’Ema alla PrEP semestrale per la prevenzione del virus dell’Aids. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco, nell’ambito di una procedura accelerata, ha espresso un parere positivo per lenacapavir, inibitore iniettabile del capside dell’Hiv-1 del gruppo biofarmaceutico Usa Gilead Sciences, raccomandandolo come profilassi pre-esposizione per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aids, via libera dell’Ema alla prima PrEP ogni sei mesi

In questa notizia si parla di: aids - libera - prep - prima

Aids, ok Ema alla Prep da iniettare due volte l'anno; HIV, via libera FDA al lenacapavir ogni sei mesi; Vaccino Hiv, terapia contro l'Aids approvata dalla Fda negli Usa: come funziona.

Aids, via libera dell'Ema alla prima PrEP ogni sei mesi - Via libera dell'Ema alla PrEP semestrale per la prevenzione del virus dell'Aids. Da adnkronos.com

Aids. Accordo Spallanzani-Sacco: per la prima volta in Italia ... - Sacco: per la prima volta in Italia trattamento dell'infezione da Hiv con la Prep iniettiva Il programma di accesso controllato pilota di Spallanzani e Sacco prevede in ... Lo riporta quotidianosanita.it