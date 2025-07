AI Mode supera i 100 milioni di utenti ma Google non teme sovrapposizioni con Gemini

AI Mode e Gemini crescono, ma per il CEO di Google si tratta di strumenti diversi e utili per le necessità degli utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - AI Mode supera i 100 milioni di utenti, ma Google non teme sovrapposizioni con Gemini

In questa notizia si parla di: mode - utenti - google - gemini

AI Mode supera i 100 milioni di utenti, ma Google non teme sovrapposizioni con Gemini; Google AI Mode ora ha più di 100 milioni di utenti; Google AI Mode ora ha più di 100 milioni di utenti.

AI Mode supera i 100 milioni di utenti, ma Google non teme sovrapposizioni con Gemini - AI Mode e Gemini crescono, ma per il CEO di Google si tratta di strumenti diversi e utili per le necessità degli utenti. Come scrive tuttoandroid.net

Google AI Mode ora ha più di 100 milioni di utenti - Sundar Pichai, CEO di Google, ha delineato una visione chiara per il futuro dell'interazione con l'AI, basata su due pilastri distinti ma complementari: l'app Gemini e la nuova AI Mode integrata nella ... Riporta msn.com