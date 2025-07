Aguero consiglia Grealish | Tutto può succedere vi dico la squadra giusta per lui

L’ex bomber, oggi membro dello staff tecnico dell’Argentina, si è espresso chiaramente: suggerimento chiaro per l’esterno inglese Jack Grealish è, indubbiamente, uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato. L’uomo dei 100 milioni di sterline è stato accostato a diversi club, dopo l’esclusione dal progetto del City. Tra questi anche il Napoli, che lo reputa più una suggestione, almeno per ora. Ma nelle ultime ore, è stato proprio una leggenda dei Citizens a dire la propria, suggerendo il club ideale per l’inglese: Sergio el Kun Aguero. Napoli, Aguero consiglia Grealish: destinazione inedita. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Aguero consiglia Grealish: “Tutto può succedere, vi dico la squadra giusta per lui”

Aguero consiglia Grealish: “Tutto può succedere, vi dico la squadra giusta per lui”; Sergio Aguero indica l’Aston Villa come possibile destinazione per Jack Grealish.

