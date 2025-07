Aggressione in una scuola dell’infanzia a Ferrara | una madre in preda all’ira picchia due educatrici

Ennesimo episodio di violenza in ambito scolastico. In una scuola dell'infanzia, a Ferrara, così come segnala Il Resto del Carlino, una madre si è presentata presso la struttura per ritirare alcuni oggetti personali dei figli, assenti da alcuni giorni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggressione in una scuola dell’infanzia a Ferrara: una madre in preda all’ira picchia due educatrici - La direzione della struttura, rappresentata dal dirigente scolastico, ha espresso forte disappunto per quanto accaduto, sottolineando la gravità di un episodio di violenza avvenuto in un ambiente depu ... Lo riporta orizzontescuola.it