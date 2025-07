aggregazione e collaborazione danno forza al sistema ristorativo

«L’estate, per chi lavora nella ristorazione, non è mai una stagione di riposo, ma un periodo carico di emozioni e grandi sfide. Eppure, è proprio ora che la cucina italiana ha il potere di brillare. Come trovare un equilibrio tra la passione che vi guida e il diritto a un tempo umano? Come mantenere energia e lucidità nei mesi più impegnativi? Non abbiamo soluzioni miracolose, ma sappiamo che il confronto e la condivisione tra colleghi sono già una forma di cura». Con queste parole, tratte dall’editoriale del numero estivo di “L’Arte in cucina”, Sonia Re – direttore generale dell’ Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) e direttore editoriale della stessa rivista associativa – riassume efficacemente il bello e il difficile del mestiere di cuoco in un periodo dell’anno che per la maggior parte delle persone significa riposo, minor carico lavorativo, ritmi più lenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

