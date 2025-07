Aggredisce la moglie con un bastone 72enne arrestato per maltrattamenti

I Carabinieri della Stazione di Casal di Principe e del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo di 72 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti l’uomo, già sottoposto alla misura cautelare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

