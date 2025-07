Agenti aggrediti al parco Galvani | avviate le procedure per il rimpatrio del senzatetto

S ta per essere rimpatriato il cittadino del Mali di 27 anni che si è reso protagonista di una grave aggressione ai danni di quattro agenti della Polizia Locale. Il fatto è successo lo scorso 9 giugno al Parco Galvani, vicino al Palazzo del Fumetto. L'uomo, senza fissa dimora e già noto alle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: agenti - parco - galvani - aggrediti

Spaccia eroina nel parco alla Celadina: per fuggire lancia una bici addosso agli agenti - Bergamo. Nella serata di venerdì 2 maggio, durante un servizio di pattugliamento nell’area di Celadina, precisamente all’interno del Parco Mariana Frigeni Careddu nel quartiere di Borgo Palazzo a Bergamo, la Polizia Locale ha arrestato per spaccio O.

Agenti a cavallo in pattuglia al Parco Trenno - Un servizio di prevenzione e controllo del territorio, ma anche un modo per entrare in contatto con i cittadini, specie i più piccoli.

Svegliato nel parco, aggredisce gli agenti con calci e pugni: arrestato un senzatetto - Due agenti della Polizia Locale sono rimasti feriti al termine di un'aggressione avvenuta nella zona del parco Galvani.

Agenti aggrediti al parco Galvani: avviate le procedure per il rimpatrio del senzatetto; Premiati i quattro agenti aggrediti al parco Galvani: Chi tocca la divisa deve pagare; Agenti aggrediti al parco Galvani: daspo di due anni per il senzatetto.

Immigrato aggredisce 4 agenti che gli impediscono di bivaccare: Daspo ... - Immigrato aggredisce 4 agenti che gli impediscono di bivaccare: Daspo di due anni al 27enne. Scrive ilgazzettino.it

Agenti aggrediti, il centrodestra contro la scarcerazione del cittadino ... - L’alzata di scudi per la scarcerazione dell’immigrato che l’11 giugno ha fatto resistenza a quattro agenti della polizia locale al parco Galvani, ... Secondo ilgazzettino.it