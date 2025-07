Affissioni pubblicitarie abusive Agente si finge acquirente d’auto Sequestrati centinaia di volantini

LA SPEZIA Scattano due interventi mirati contro l’ affissione abusiva di volantini pubblicitari per la compravendita di auto usate. Successo per il doppio intervento del reparto motociclisti della polizia locale della Spezia. L’azione si è svolta in alcune delle principali vie cittadine, dove erano stati segnalati numerosi volantini affissi illegalmente su parabrezza, pali della segnaletica e lampioni, tra cui via Veneto, via XXIV Maggio, via Minzoni, via Da Passano, via Cadorna, via Chiodo e largo Bione. In collaborazione con la centrale operativa e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, è stato identificato il recapito telefonico riportato sui volantini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

