Affidopoli Schlein | Ricci resta nostro candidato nelle Marche

La segretaria del Pd, Elly Schlein, rinnova la fiducia nei confronti di Matteo Ricci, eurodeputato Pd ed ex sindaco di Pesaro, coinvolto nell’inchiesta ‘ Affidopoli ‘, in vista delle elezioni regionali nelle Marche. “Come abbiamo detto già l’altro giorno, il Partito democratico è al fianco di Matteo Ricci in questa campagna. È e rimane il nostro candidato presidente. Ha già detto di essere completamente estraneo ai fatti che sono emersi. Abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo che l’intera vicenda venga chiarita al più presto. Ma il Pd è assolutamente al suo fianco”, ha dichiarato Schlein a margine di un convegno alla Camera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Affidopoli, Schlein: “Ricci resta nostro candidato nelle Marche”

Matteo Ricci sul caso Affidopoli: “Io sono parte lesa”. E al M5s: “Non accetto lezioni di onestà ” - ?????  Pesaro, 25 luglio 2025 –  Massimiliano Santini, ex regista e stratega degli eventi pesaresi, sarà ascoltato lunedì prossimo dalla Procura.

Marche verso le urne: la sinistra vuole scaricare Matteo Ricci per il caso “affidopoli” - Le Marche si preparano alle elezioni regionali. Che si terranno in autunno(presumibilmente ad inizio ottobre)e che per ora hanno una sola certezza: Francesco Acquaroli, governatore uscente, sarà ricandidato con un’unanimità mai venuta in discussione da parte del centrodestra.

Ricci fuori di testa: offende l’inviata di FarWest per non parlare di Affidopoli (video) Solidarietà di FdI alla giornalista Rai - È bufera sull’europarlamentare Pd Matteo Ricci che, per eludere le domande sullo scandalo Affidopoli, offende la giornalista della trasmissione “FarWest” Manuela Iatì.

Il candidato governatore del centrosinistraMatteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social. «Sono... Vai su Facebook

Ricci, Schlein rompe il silenzio: «Al suo fianco. È e resta il nostro candidato» - La segretaria del Pd sull’inchiesta che vede indagato l’ex sindaco di Pesaro, oggi in campo nella corsa a governatore delle Marche: fiducia nella magistratura, lui si è dichiarato estraneo ai fatti ... Scrive corriere.it

Regionali, Schlein: "Siamo al fianco di Matteo Ricci e confidiamo nella magistratura" - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 'Il Partito Democratico è al fianco di Matteo Ricci per questa campagna. Come scrive msn.com