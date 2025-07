Affare Lookman l’azione di disturbo scatena il derby di mercato

Il nigeriano resta oggetto del desiderio dell’Inter, ma attenzione ai grandi rivali pronti a tentare la beffa Ademola Lookman resta il grande obiettivo di mercato dell’ Inter. Il club nerazzurro sta lavorando al momento sul fronte delle cessioni e dopo l’addio di Stankovic è pronto a chiudere per Buchanan al Villarreal. Inter, la Juve ci prova per Lookman (LaPresse) – calciomercato.it L’Atalanta però ha messo bene in chiaro le cose: l’Inter difficilmente potrà avvicinarsi ai 50 milioni chiesti dal club orobico e allo stesso modo non inserirà nell’affare né Pio Esposito né Davide Frattesi. I dirigenti della ‘Beneamata’ devono lavorare anche di fantasia e cercare formule alternative, anche se da Bergamo hanno rifiutato una prima proposta in prestito oneroso con obbligo a 40 milioni nel 2026 da parte di Marotta e Ausilio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Affare Lookman, l’azione di disturbo scatena il derby di mercato

In questa notizia si parla di: mercato - lookman - affare - azione

Budget da 200 milioni per il mercato: De Bruyne e Lookman, il Napoli sogna in grande - Il Napoli al lavoro per un mercato davvero importante. Il Napoli di Conte è a 90 minuti dal possibile scudetto ma è già proiettato sul … L'articolo Budget da 200 milioni per il mercato: De Bruyne e Lookman, il Napoli sogna in grande proviene da ForzAzzurri.

Atalanta-Milan, sfida per Cherki: quanto vale sul mercato e il legame con Lookman - Alla voce grandi opportunità di mercato dell`estate 2025 non si può non fare il nome di Rayan Cherki.

LA TRATTATIVA CON IL TECNICO. Atalanta, garanzie sul mercato a Gasperini. Cherki e Chiesa per il dopo Lookman - Rush finale nella trattativa per il futuro di Gian Piero Gasperini e la sua possibile permanenza, per la decima stagione consecutiva, a Bergamo.

Lookman conteso Napoli-Inter: mossa tattica o reale interesse? «Il Napoli ha contattato Lookman, ma… sembra un’azione di disturbo per danneggiare l’Inter, non perché interessi davvero il giocatore» ha scritto Tancredi Palmeri su X .Parole pesanti, che lan Vai su Facebook

Il Napoli agita Lookman: il rilancio di Manna e De Laurentiis è pronto; Calciomercato Napoli, azione di disturbo contro l'Inter: contatti per Lookman; Affare Lookman, l’azione di disturbo scatena il derby di mercato.

Affare Lookman, l’azione di disturbo scatena il derby di mercato - Il club nerazzurro sta lavorando al momento sul fronte delle cessioni e dopo l’addio di Stankovic è pronto a chiudere per Buchanan al ... Da calciomercato.it

Lookman-Inter, c'è una doppia strategia per chiudere: i dettagli - Anzi, l’Inter ha in mente una doppia strategia per provare a chiudere l’affare di Ademola Lookman. Riporta msn.com