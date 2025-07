Aeroporto di Bologna scattano 109 rimpatri | tra gli espulsi anche stupratori rapinatori e spacciatori

Oltre 100 stranieri irregolari respinti o espulsi dall'aeroporto di Bologna: la Polaria rafforza i controlli contro l'immigrazione clandestina.

Aeroporto di Bologna, scattano 109 rimpatri: tra gli espulsi anche stupratori, rapinatori e spacciatori - E’ di oltre 100 stranieri irregolari allontanati il bilancio delle recenti attività della Polizia di Frontiera Aerea presso l’aeroporto di Bologna, dove sono stati intensificati i controlli per ... Riporta virgilio.it

Bologna, in due mesi oltre 100 migranti irregolari espulsi al Marconi - Nello specifico, alla frontiera sono stati respinti in 55 dalla Polaria 55 per insussistenza delle condizioni previste dalle norme per ingresso e soggiorno sul territorio nazionale. Scrive msn.com