Le immagini pubblicate nei giorni scorsi da una nota rivista, che ritraggono Francesco Arca in atteggiamenti affettuosi con Elisabetta Gregoraci durante una giornata in barca, hanno acceso il gossip estivo. I due sono stati immortalati mentre si scambiano gesti di confidenza: lei gli applica la crema solare, lui sorride, e in un momento la fotocamera coglie un bacio sul collo. Mentre le foto fanno il giro dei social e scatenano il chiacchiericcio, Irene Capuano, compagna storica dell’attore e madre dei suoi figli, ha rotto il silenzio con un messaggio enigmatico pubblicato sui social, che molti hanno letto come una risposta elegante e decisa alle insinuazioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Adesso parla la moglie di Francesco Arca dopo le voci su Elisabetta Gregoraci: ecco cosa ha detto