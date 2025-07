Adesso basta! | la sindaca Carnevali e la Giunta aderiscono all’appello per fermare il genocidio a Gaza

Bergamo. La Sindaca Elena Carnevali e tutta la Giunta aderiscono all’appello “ Adesso Basta! ” promosso dalla Sindaca di Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi, per quanto riguarda la drammatica situazione di Gaza. L’appello, rivolto a tutte le sindache e i sindaci d’Italia, sarà poi inviato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. “A Gaza è in corso un genocidio sotto gli occhi del mondo. Alle vittime quotidiane degli attacchi militari si aggiungono ormai quotidianamente morti per la fame, molti dei quali bambini: vittime di una carestia voluta e imposta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Adesso basta!”: la sindaca Carnevali e la Giunta aderiscono all’appello per fermare il genocidio a Gaza

In questa notizia si parla di: appello - sindaca - gaza - adesso

