Addio Milan UFFICIALE la rescissione per il sudamericano

Le ultime notizie relative al calciomercato del club rossonero. Arriva l’annuncio sul sito del Diavolo: ora è davvero finita E’ finita. L’avventura al Milan si conclude con effetto immediato: il club rossonero – attraverso i propri canali ufficiali – ha comunicato la rescissione del contratto con il calciatore. (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo essere tornato dall’avventura in prestito, il giocatore si è allenato per qualche giorno con il Milan Futuro. Ora la decisione definitiva: “ AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il portiere Devis Vásquez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio Milan, UFFICIALE la rescissione per il sudamericano

In questa notizia si parla di: milan - rescissione - addio - ufficiale

Gattuso Hajduk Spalato, è finita! Rescissione consensuale dopo un solo anno per il tecnico ex Milan e Napoli - Gattuso Hajduk Spalato, adesso è finita! C’è la rescissione consensuale dopo un anno per l’allenatore ex Milan e Napoli Dopo un anno intenso alla guida dell’Hajduk Spalato, Gennaro Gattuso conclude la sua avventura in Croazia.

Origi, addio al Milan vicino? Pasotto: “Summit per la rescissione, ingaggio pesante” - Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul futuro di Divock Origi, che sembra ormai lontano dal Milan

Disastro Juve tra Comolli e rescissione Vlahovic: “Succursale del Milan” - Scatta la polemica sul dg francese, al centro del dibattito il futuro del bomber ma anche rapporti particolari con il club rossonero Ci sono grandi ambizioni, in casa Juventus, ma con la consapevolezza di dover lavorare molto per poterle perseguire.

Marco Sportiello si appresta a lasciare il Milan Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si lavora alla rescissione del contratto dell'estremo difensore La volontà di Sportiello è quella di tornare all'Atalanta dove sarà il vice di Carnesecchi #Sportiello Vai su Facebook

Calciomercato. Inzaghi dà l'addio all'Inter, andrà in Arabia: «In questi quattro anni ho dato tutto». Juve, ufficiale la separazione con Giuntoli; Ballo-Touré lascia il Milan: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con cinque mesi d'anticipo; Ufficiale, rescissione consensuale fra Palladino e la Fiorentina: il comunicato.

Addio Milan, UFFICIALE la rescissione per il sudamericano - Arriva l'annuncio sul sito del Diavolo: ora è davvero finita ... Come scrive calciomercato.it

Addio al Milan, adesso è ufficiale: l’annuncio della società spazza via ogni dubbio - È ufficiale: l’addio al Milan è confermato, la società svela i dettagli della cessione attraverso un comunicato sui propri canali. Scrive notiziemilan.it