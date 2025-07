Addio Hulk Hogan l’uomo che ha reso immortale il Wrestling

Terry Bollea si è spento all’età di 71 anni: se ne va una leggenda del ring, un’icona culturale che ha ispirato generazioni tra muscoli, bandane e un cuore grande quanto il suo carisma. È morto Hulk Hogan – Una notizia che scuote il mondo. Il mondo si è svegliato ieri con una notizia che ha fatto tremare il cuore di milioni di fan: Hulk Hogan è morto. Il decesso è avvenuto nella mattina del 24 luglio 2025, intorno alle 11:17, nella sua casa di Clearwater, Florida, a causa di un arresto cardiaco. I soccorsi hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz’ora, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Non sono stati riscontrati segni di attività sospette. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Addio Hulk Hogan, l’uomo che ha reso immortale il Wrestling

In questa notizia si parla di: hulk - hogan - addio - uomo

AEW: Hulk Hogan nel mirino, Swerve Strickland e Shelton Benjamin non perdonano - Hulk Hogan farebbe meglio a stare lontano dai social per un po’, perché Swerve Strickland non ha intenzione di mollare.

Hulk hogan: le 10 migliori pellicole da non perdere - La carriera cinematografica di Hulk Hogan, noto principalmente per il suo ruolo nel mondo del wrestling, presenta alcune incursioni meno conosciute che meritano attenzione.

WWE: Addio a Rick Derringer, autore della theme music di Hulk Hogan - L’importanza di una buona musica di ingresso nel wrestling è fondamentale. Soprattutto in questo momento storico, dove in WWE gli autori attuali, i def rebel, sono pesantemente criticati da fan e wrestler, in molti rimpiangono i tempi in cui i brani che introducevano le superstar erano super-riconoscibili, diventando così memorabili.

Addio a Hulk Hogan, l’uomo che ha rivoluzionato il wrestling Vai su X

Addio a Hulk Hogan, l'uomo che ha rivoluzionato il wrestling Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Hulk Hogan è morto, la leggenda del wrestling aveva 71 anni; Addio a Hulk Hogan, leggenda mondiale del wrestling; Addio a Hulk Hogan, l’uomo che ha rivoluzionato il wrestling.

Addio a Hulk Hogan, l'uomo che ha rivoluzionato il wrestling - É stato l'uomo che ha rivoluzionato il wrestling, trasformandolo da sport di nicchia in fenomeno di massa a livello gl ... Da msn.com

Hulk Hogan morto a 71 anni: addio alla leggenda del wrestling - Lutto nel mondo del wrestling: Hulk Hogan, nome d'arte di Terry Gene Bollea, è morto all'età di 71 anni. sport.sky.it scrive