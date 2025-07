Addio al limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano | via libera da subito La novità è valida in 7 aeroporti italiani

Addio flaconcini da 100 ml, benvenuti a shampoo, bottiglie, profumi e creme fino a due litri. La Conferenza europea dell’aviazione civile ( Ecac ) ha dato il via libera all’uso esteso dei nuovi scanner 3D, capaci di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza bisogno di estrarre o separare liquidi dai bagagli a mano. In Italia, la novità sarà valida fin da subito negli scali di Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino, dove è stata installata la strumentazione Hi-Scan 6040 CTiX realizzata dalla società Smiths Detection con il nuovo algoritmo di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio al limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano: via libera da subito. La novità è valida in 7 aeroporti italiani

Fiumicino, addio restrizioni sui liquidi in valigia - All'aeroporto di Fiumicino, già dal 27 febbraio 2023, sono entrati in funzione i nuovi sistemi di controllo bagagli che eliminano le restrizioni sui liquidi nel bagaglio a mano.

Liquidi nel bagaglio a mano in aereo, addio al 100 ml. Ecco in quali aeroporti sono già attivi gli scanner - Il via libera era atteso in queste ore e alla fine è arrivato. Nel bagaglio a mano del proprio volo si potranno portare, da subito, flaconcini con liquidi da più di 100 ml - e fino a.

