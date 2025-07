addio a paolo giordani il negoziante col sorriso

È scomparso improvvisamente la scorsa notte, a causa di una malattia, il 60enne cervese Paolo Giordani, titolare del negozio di ottica in viale Roma. Una morte che ha lasciato sgomenti tanti tra coloro che lavorano, vivono e frequentano il centro della città, dove Giordani era conosciuto da tutti. La notizia, che ha fatto subito il giro della città, ha risvegliato tanti messaggi di affetto e cordoglio sui social. "Lo conoscevo da tanti anni, era una tappa obbligata passare dal suo negozio per andare al mare. Lo si vedeva là fuori, seduto o da solo o in compagnia, ed era d’obbligo fermarsi e scambiare due chiacchere" commenta uno degli utenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

