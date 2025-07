News tv. – Era molto piĂą di un semplice comprimario. Ippazio Calogiuri, il giovane maresciallo dei Carabinieri interpretato da Alessio Lapice, è stato per quattro stagioni il volto discreto ma incisivo accanto a Imma Tataranni, protagonista assoluta della serie campione d’ascolti di Rai 1. La sua figura, inizialmente presentata come quella del classico braccio destro, si è presto fatta spazio nel cuore degli spettatori per la sua dolcezza, onestĂ , forza e tenerezza. Ma ora, dopo quattro stagioni e un arco narrativo complesso per il maresciallo è arrivato il momento di uscire di scena. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio a Ippazio Calogiuri: perché Alessio Lapice lascia “Imma Tataranni”