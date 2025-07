Addio a Chuck Mangione | il jazz perde una delle sue voci più struggenti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vita dedicata alla musica. Chuck Mangione è scomparso all’età di 84 anni, nella sua casa a Rochester, nello stato di New York, dove aveva vissuto per tutta la vita. La notizia della sua morte, avvenuta martedì scorso, è stata confermata solo oggi dai familiari, che non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle cause del decesso. In oltre 60 anni di carriera, Mangione ha trasformato la musica nella sua voce più autentica, regalando al mondo alcune delle più intense melodie del panorama jazz. Le origini e l’amore per il jazz. Nato il 29 novembre 1940 a Rochester, Charles Frank Mangione – conosciuto come Chuck – era figlio di immigrati siciliani: la madre originaria di Serradifalco e il padre di Naro, in provincia di Agrigento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

