Adattamento sottovalutato di stephen king nel 2025 con punteggio rt dell’81% ottiene data di uscita digitale

Il recente adattamento cinematografico di un'opera di Stephen King, diretto dal rinomato regista Mike Flanagan, sta per essere reso disponibile in formato digitale. Questo film, caratterizzato da una narrazione in ordine cronologico inverso, esplora la vita di Charles Krantz, interpretato da Tom Hiddleston e Benjamin Pajak. La storia si sviluppa dalla sua infanzia fino alla morte, evento che sembra preludere a un'apocalisse imminente. La pellicola ha ottenuto recensioni molto positive e un'alta valutazione critica, ricevendo l'apprezzamento del pubblico e vincendo il People's Choice Award al Toronto International Film Festival 2024.

