Adani consigli al ‘nemico’ Allegri | Così deve giocare il tuo Milan

(Adnkronos) – Lele Adani 'consiglia' Massimiliano Allegri. L'ex difensore dell'Inter, oggi opinionista televisivo in Rai e coconduttore del podcast 'Viva El Futbol', ha voluto regalare qualche indicazione tattica al nuovo allenatore del Milan, nonostante il 'dissing' degli scorsi anni. Tra i due infatti non c'è mai stato un buon rapporto, con il calcio di Allegri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: allegri - adani - milan - consigli

Allegri Milan: un ritorno che divide tra pragmatismo e nostalgia del «bel gioco». Riprenderanno le polemiche con Sacchi e Adani? - Allegri Milan, il ritorno divide notevolmente i tifosi rossoneri. La situazione attuale all’interno della piazza milanese Massimiliano Allegri.

Adani, frecciata ad Allegri? Esulta per l’ufficialità , ma il messaggio è per… Di Maria - (Adnkronos) – Lele Adani esulta per l'ufficialità in una storia postata su Instagram pochi minuti dopo il comunicato del Milan: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore rossonero, ma il messaggio postato dall'ex calciatore, oggi opinionista Rai, non è indirizzato al tecnico.

Lele Adani, il no a Mancini, il sesso con la Coppa Italia, le liti con Allegri e Vieri: «Non perdono il tradimento di un amico» - Tornano su Rai2 le interviste piccantissime di Alessandro Cattelan. Ospite della puntata di lunedì 21 luglio di "Hot Ones Italia" Daniele Adani, ex calciatore e commentatore.

Milan, sconfitta di misura alla prima contro l’Arsenal. Ma Allegri è soddisfatto: “Bravi tutti, bisogna migliorare sotto porta”. Che ne pensate? ? Vai su Facebook

Così deve giocare il tuo Milan, Adani consiglia il 'nemico' Allegri; Adani cita Allegri senza mai nominarlo dopo Milan-Feyenoord: usa i rossoneri per demolirlo; Adani, frecciata ad Allegri? Il messaggio social a sorpresa.

Lele Adani suggerisce a Massimiliano Allegri possibili soluzioni tattiche per il Milan 2025 - Lele Adani propone a Massimiliano Allegri nuove soluzioni tattiche per il Milan, suggerendo un gioco più dinamico e offensivo che valorizzi giocatori come Tomori, Saelemaekers, Loftus- Secondo gaeta.it

Milan, Allegri mette le cose in chiaro: dopo l’Arsenal il primo avvertimento a Estupiñan - Dopo l’amichevole persa con i Gunners l’allenatore ha sottolineato la prova difensiva dei rossoneri e in particolare la prestazione di Bartesaghi ... Da sport.virgilio.it